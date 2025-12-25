Няколко души са задържани за "филмовия" опит за обир на казино в Хаджидимово

Има повече от един задържани във връзка със стрелбата в игрална зала в Хаджидимово, съобщи на брифинг директорът на Областната дирекция (ОД) на МВР в Благоевград ст. комисар Даниел Димитров.

Към момента може да се заяви, че около 4:12 часа тази нощ е подаден сигнал на спешния телефон 112 от Центъра за спешна медицинска помощ в Гоце Делчев за постъпили две лица, пострадали в областта на главата от сачми, допълни ст. комисар Димитров. В хода на случая е установено, че същата нощ около 4:00 часа в игрална зала в Хаджидимово две лица, въоръжение с ловни пушки, са произвели изстрели във въздуха. Вследствие на произведените изстрели са пострадали две лица. Единият от пострадалите е хоспитализиран в лечебно заведение в Гоце Делчев, а другото лице – в лечебно заведение в столицата, като към момента информацията е, че няма опасност за живота им, каза още директорът на ОДМВР – Благоевград.

По думите на ст. комисар Димитров няма установени липси от казиното. По случая са работили екипи на Районно управление – Гоце Делчев и ОДМВР – Благоевград. Има задържани, с които се работи и се установява тяхната съпричастност към извършеното деяние, каза още ст. комисар Даниел Димитров.

На брифинга бе обявено още, че има образувано досъдебно производство, а работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.

По неофициална информация пострадалият, който е на лечение в столична болница, има нараняване в окото, където е попаднала сачма. Младият мъж днес има рожден ден.