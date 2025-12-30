IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Труп на млада жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“

Тялото е със следи от побой и изгаряния

30.12.2025 | 06:53 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Труп на жена е открит в столичния квартал „Надежда 1“. Сигналът е получен в СДВР в късния следобед, съобщи бТВ.

Тялото е открито в изоставен трафопост. Самоличността на жената все още не установена, не е ясна и точната възраст. По първоначални данни става въпрос за млада жена.

Съдебни лекари трябва да установят дали по тялото има следи от нанесен побой и изгаряния.

Изоставеното съоръжение, по данни на живеещи в района, отдавна е сборище на бездомници и съмнителни лица, но въпреки сигналите не е било обезопасено.

