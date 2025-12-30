Задържаха двама непълнолетни за побой над друго момче

Две непълнолетни момчета от Лом са задържани за побой над друго момче, след като видео от саморазправата е било публикувано във Фейсбук, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР в Монтана.

Към 9:00 часа вчера в полицията е била получена оперативна информация за публикувано видео от побой в района на спортната зала в Лом в социалната мрежа. Веднага е започнало разследване, при което извършителите са били установени и задържани, а пред криминалистите те са направили пълни самопризнания.

По случая е бил разпитан свидетел и било образувано досъдебно производство по член 131 от Наказателния кодекс – нанасяне на телесна повреда по хулигански подбуди.

От полицейската дирекция в Монтана посочиха, че в региона има случаи, в които са използвани видеоматериали от охранителни камери за разкриване и доказване на престъпление, но скоро не е имало случай такъв материал да е публикуван в социална мрежа и да послужи за това.