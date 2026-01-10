Служител на бензиностанция подменил 3 фалшиви банкноти по 50 евро с истински

Установиха 21-годишен жител на Вълчедръм с фалшиви евро. Служителят на бензиностанция подменил три неистински банкноти от по 50 евро. Полицаите вече са установили и човек от Монтана, който ги е разпространител.

По случая е заведено досъдебно производство. Управител на бензиностанция във Вълчедръм вчера сутринта съобщил в местния полицейски участък, че открил в оборота подправени три банкноти от по 50 евро. След проведените оперативно-издирвателни действия по горещи следи е установен 21-годишен служител в бензиностанцията, съобщи главен инспектор Георги Петков, началник на Районно управление Лом:

"В продължение на няколко нощни смени е успял да подмени тези 3 банкноти, по една в три поредни смени. Така установен е, признава, съдейства."

Установено е лице от Вълчедръм, което е дало трите фалшиви банкноти на бензинджията. Оказало се, че в търговската мрежа на града е пусната в обръщение още една фалшива банкнота от 50 евро, която все още не е открита. Четирите неистински банкноти са получени от човек от Монтана, който е установен от криминалистите, каза Петков, цитиран от БНР.

"В дома му също са намерени банкноти, за които обаче тепърва предстои да се установи дали са неистински." В дома на монтанчанина са открити 750 евро.

В рамките на два дни това е втори случай на установени фалшиви 50 еврови банкноти. Предишният е от Вършец в игрална зала за хазартни игри:

"Целта е да видим откъде, кой ги е произвеждал, как са попаднали при нас, има ли още. И по възможност да изясним всички максимално къде са пласирани."