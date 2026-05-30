Съдът остави в ареста петима обвинени за разпространение на наркотици

Петима души, обвинени за участие в организирана престъпна група за разпространение на наркотици в София, остават в ареста. За други двама съдът не определи мярка за неотклонение. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано.

По време на заседанието съдията посочи, че всички обвиняеми са привлечени към наказателна отговорност за участие в организирана престъпна група, създадена с цел разпространение на наркотични вещества.

Седемте души бяха задържани на 27 май при операция срещу група, свързана с разпространение на наркотици в София.

Наркотици, депа и комуникация през приложения

В съдебната зала прокурорът заяви, че обвиняемите са действали основно на територията на столичния ж.к. "Дружба", както и в няколко съседни квартала. При операцията са открити две депа - едното в апартамент, а другото в гараж.

По данни на обвинението става въпрос за разпространение на високорискови наркотични вещества, сред които коноп, MDMA, амфетамин, метамфетамин и кокаин. Комуникацията се е осъществявала чрез Telegram канал, Viber и Messenger.

При претърсванията са намерени вакуумна машина, парични средства и мобилни телефони. Според прокуратурата седмината ежедневно са посещавали апартамента в "Дружба" и гаражната клетка, откъдето са се снабдявали с наркотичните вещества и след това са ги разпространявали.

Защитата поиска по-леки мерки

Държавното обвинение посочи, че няма опасност обвиняемите да се укрият, тъй като са с установена самоличност и трайно установени в България.

Адвокатите им настояха за по-леки мерки за неотклонение, сред които домашен арест и подписка. Според защитата събраните доказателства и разпитаните свидетели не подкрепят тезата за организирана престъпна група, поради което задържането под стража е незаконосъобразно.

Обвиняемите заявиха пред съда, че няма да пречат на органите на Министерството на вътрешните работи, и поискаха да им бъде наложена по-лека мярка.

Софийската градска прокуратура (СГП) по-рано обяви, че ще внесе искания за вземане на мярка "задържане под стража" за седемте арестувани, които бяха задържани за срок до 72 часа. Това съобщи заместник-градският прокурор и говорител на СГП Десислава Петрова на брифинг след специализираната операция срещу разпространението на наркотични вещества в столичния квартал "Дружба", пише БТА.