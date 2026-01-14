СДВР задържа 20 души за разпространение на дрога в София

20 души са задържаните при двудневна акция на СДВР срещу наркоразпространението, един от пласьорите е непълнолетен. Акцент на проверките са били районите около учебните заведения и обичайните места на криминалния контингент, съобщиха от МВР.

Малко преди полунощ на 12 януари служители на Първо РУ извършили проверка на 30-годишен италиански гражданин непосредствено след осъществена наркосделка. У него били открити две пакетчета бяло прахообразно вещество, за които той признал, че съдържат кокаин. След последвалите незабавни оперативно-издирвателни и процесуално следствени действия служителите на реда задържали и дилъра на дрогата – 29-годишен, криминално проявен, известен на полицията за наркотици и кражби. И двамата попаднали в ареста с полицейска мярка до 24 часа, а по случая било образувано досъдебно производство по НК.

При последвалото претърсване в апартамента на дилъра били намерени и иззети пакет с близо 500 г тревиста маса (марихуана) и ел. везна. Материалите по случая са докладвани на Софийска градска прокуратура, след което на дилъра било повдигнато обвинение и взета мярка „задържане под стража“ до 72 часа.

В хода на разследването полицаите установили присъствието на още един мъж по време на сделката. Той е 32-годишен, познат на полицията като наркоразпространител и също е задържан. От дома му полицейските служители иззели електронна везна. Предстои доклад на материалите в Софийска градска прокуратура.

След получена оперативна информация за непълнолетен, разпространяващ наркотични вещества на територията на столицата, на 12 януари, около 13.00 ч. в ж.к. „Красно село“ криминалисти от Шесто РУ извършили проверка на младежа. Той бил задържан от служителите на реда в близост до метростанция „Красно село“, докато слизал от автобуса. У него били открити и иззети 14 таблетки екстази, сумата от 230 евро и 220 лв. и мобилен телефон. При последвалите процесуално-следствени действия в дома му били намерени още 13 таблетки от същото наркотично вещество.

Непълнолетният бил задържан с полицейска мярка до 24 часа, а по случая образувано досъдебно производство по чл. 354 А от НК. След доклад на материалите в Софийска градска прокуратура, му е повдигнато обвинение и взета мярка „надзор на инспектор от Детска педагогическа стая“.

Още 11 души са задържани същия ден с полицейска мярка до 24 часа в столичните Второ, Трето, Шесто, Седмо, Осмо и Девето районни управления с малки количества наркотици /хартиени сгъвки и полиетиленови топчета канабис/, като по случаите се водят бързи производства по чл. 354 А от НК. Срещу петима, задържани на 13 януари в столичните поделения на МВР за притежание на малки количества дрога, също се водят бързи производства.