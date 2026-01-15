Отмъкнаха чанта на възрастни с 50 000 лева, превалутирани в евро

Възрастни хора от село Лозно, община Кюстендил, са станали жертва на грабеж вчера, съобщиха днес от полицията в Кюстендил. Задържан е единият от извършителите, казаха още от полицията.

Сигналът, че на жертвите е отнета чанта с пари - 50 000 лв. превалутирани в евро, е постъпил в ОДМВР – Кюстендил, в 17:30 ч. Кюстендилските полицаи изяснили, че след превалутирането на парите възрастните хора си тръгнали от банка в града пеша. Те минали през търговска верига, а после продължили към село Лозно. В края на град Кюстендил в посока към селото, неизвестен мъж се приближил и насилствено изтръгнал от ръцете на жената бяла пазарска чанта, където били парите, след което избягал.

По време на специализираните полицейски действия, служителите на ОДМВР установили, че възрастните хора са проследявани по маршрута им от банката до магазина и после по пътя им към селото.

Задържаният е 46-годишен мъж от с. Долна Гращица, известен на полицията с множество противозаконни деяния. Мъжът е осъждан, казаха за БТА от полицията. Полицаите установили, че в проследяването на възрастните хора и извършването на престъпното деяние се е присъединил и братът на 46-годишния мъж.

Двамата братя са се придвижвали с два автомобила - „Мерцедес“ и БМВ. При преследване на мерцедеса, водачът не се е подчинил на подадените сигнали за спиране, в близост до дома си в селото е изоставил автомобила и се е укрил.

В издирвателните действия по-късно са се включени и служители на „Гранична полиция“. В 22:45 ч. 46-годишният мъж е открит в крайпътна канавка, в посока село Търновляк, докато се крие от издирващите го. От него са иззети са множество доказателствени средства, но парите не са открити. Продължава и издирването на втория участник в грабежа, казаха от полицията за БТА.

По случая е образувано досъдебно производство, уведомена е и прокуратурата. Възрастните хора – собственици на парите, не са пострадали физически.