Мъж е изпочупил две кабинки на въжения лифт в Боровец

Мъж е изпочупил две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София.

Сигналът е постъпил в полицейския участък в Боровец вчера в 12:40 часа. Мъжът е на 32 години. Той е осъждан и е от Самоков. Мъжът е бил в нетрезво състояние и е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член 216 от Наказателния кодекс. Този член гласи, че който унищожи или повреди противозаконно чужда движима или недвижима вещ, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

Действията по разследването продължават.