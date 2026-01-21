IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мъж е изпочупил две кабинки на въжения лифт в Боровец

Бил е в нетрезво състояние, задържан е за 24 ч.

21.01.2026 | 15:23 ч. 6
БГНЕС

БГНЕС

Мъж е изпочупил две от кабинките на въжения лифт в Боровец, съобщиха от Областна дирекция на МВР – София. 

Сигналът е постъпил в полицейския участък в Боровец вчера в 12:40 часа. Мъжът е на 32 години. Той е осъждан и е от Самоков. Мъжът е бил в нетрезво състояние и е задържан за срок до 24 часа. 

По случая е образувано досъдебно производство за извършено престъпление по член 216 от Наказателния кодекс. Този член гласи, че който унищожи или повреди противозаконно чужда движима или недвижима вещ, се наказва с лишаване от свобода до пет години.

Действията по разследването продължават.

лифт боровец МВР
