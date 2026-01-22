Мъж и жена нападнаха бременна с бухалка в Уисконсин

Бременна жена току-що си била тръгнала от работа, когато била нападната от две фигури с качулки - едната от които държала бейзболна бухалка. Геона Лейси разказва пред WISN, че нападението е станало сутринта на 15 януари, малко след като приключила смяната си като гледачка в групов дом в Расийн, щата Уисконсин.

Видео от камера, заснело атаката, е публикувано от медията и показва как двамата нападатели тичат извън кадър, докато единият държи бухалка, а след това се чуват писъци.

"Още веднага ме събориха на земята.ъЗапочнаха да замахват с бухалката. Да ме тъпчат с крака", казва Лейси пред изданието.

Геона е майка на две деца. Тя казва, че по време на бруталната атака се е опитвала да защити нероденото си бебе.

"Тя започваше да убива бебето. Като бременна си мислиш, че си в безопасност. Че никой няма да те докосне", казва Лейси, цитирана от People.

Геона Лейси допълва, че е разпознала единия нападател - жена, за която твърди, че я е преследвала след спор, свързан с връзка. Втория заподозрян, който е мъж, не е успяла да разпознае.

TMJ4 съобщава, че към вторник, 20 януари, все още няма арестувани заподозрени.

Според кампания в GoFundMe, започната от работодателя на Лейси, тя е била удряна с метална бейзболна бухалка и е получила "удари по корема, лицето и цялото тяло".

"Геона в момента е хоспитализирана, като и тя, и нероденото ѝ дете са под внимателно лекарско наблюдение. Този травматичен инцидент я остави физически наранена, емоционално разтърсена и в момента неспособна да работи", пише организаторът.

До момента кампанията е събрала над 3000 долара.