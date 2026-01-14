Арестуваха Кийфър Съдърланд за нападение над шофьор

Актьорът Кийфър Съдърланд, филмова и телевизионна звезда от 80-те години, беше арестуван в понеделник, след като беше обвинен във физическо нападение и заплашване на шофьор на кола за споделено пътуване, съобщи NBC News.

59-годишният мъж беше задържан на булевард „Сънсет“ и авеню „Феърфакс“ в Холивуд, след като служителите реагираха на сигнал за нападение около 00:15 ч. сутринта, съобщи полицай от Лос Анджелис.

„Разследването установи, че заподозреният, по-късно идентифициран като Кийфър Съдърланд, е влязъл в превозно средство за споделено пътуване, е нападнал физически шофьора и отправил престъпни заплахи към него“, обясни служителят на реда, предава NOVA.

Представителите на Съдърланд не отговориха на исканията за коментар.

Съдърланд е бил приведен в затвора в окръг Лос Анджелис. Наложена му е гаранция от 50 000 долара и е освободен около седем часа по-късно, показват протоколите. Той трябва да се яви в съда на 2 февруари.

Съдърланд се прочу на големия екран през 80-те години на миналия век, преди да отбележи най-големия си успех в телевизионното предаване "24" през 2000-те. Баща му е покойният актьор Доналд Съдърланд, който почина на 20 юни 2024 г.