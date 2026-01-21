Бившият шеф на спецпрокуратурата отрече да е виждал златото от „Осемте джуджета“

Бившият шеф на закритата Специализирана прокуратура (СП) Димитър Франтишек Петров даде показания по делото срещу издирвания бивш следовател Петьо Петров-Еврото за аферата „Осемте джуджета“, в които коментира съдбата на килограмите златни монети на семейство Златанови, но подчерта, че той дори не ги е виждал.

На предходните заседания по делото бившата съпруга на Петров – Любена и адвокатката Магдалена Мончовска разказаха как златото било в спецпрокуратурата и там го натоварили на количка за дела, която прокурор Кирил Пейчинов бутал до джипа на Любена Павлова. Бившата съпруга на Петров пък каза, че златото било в два кашона, които откарала до ресторанта „Осемте джуджета“. Там единият кашон бил даден на Илия Златанов, а другия го прибрали тя и Петьо Петров. След това той й казал да отдели 5 кг за тогавашния главен прокурор Иван Гешев, а един килограм – за Митко. Пред съда тя каза, че няма представа кой е бил този Митко, но при първия си разпит е заявила, че това е бившият ръководител на Специализираната прокуратура Димитър Петров.

Днес Петров каза пред съда, че докато е бил на ръководния пост информация за делото е получавал само от наблюдаващите прокурори, за да я предаде на Иван Гешев, когато той е искал да разбере какво се случва с разследването, съобщи "Лекс". Относно златото пък каза, че знае, че са били иззети златни монети от сина на Илия Златанов – Явор, които били съхранявани в трезор на БНБ.

„Никога не съм ги виждал, само на снимка“, каза Петров, но си спомни, че са били иззети и големи суми пари.

Относно предаването на тези монети бившият шеф на спецпрокуратурата каза, че единствено е разпоредил да се организира пренасянето им от трезора до прокуратурата, където да бъдат върнати. По думите му не е изключение прокурор да участва във връщането на веществени доказателства. Петров посочи също, че никога не се е срещал и не познава лично нито Илия Златанов, нито Любена Павлова. Той категорично отрече Петьо Еврото да му се е обаждал във връзка с връщането на иззетите пари от Златанов.

Димитър Петров обясни също, че след като е станал редови прокурор в СП, бил включен в екипа наблюдаващи прокурори по делото, но единствено е изготвил искането до съда разрешение за претърсване и изземване от дома на Явор Златанов.

Бившият шеф на СП заяви още, че познава Петьо Петров от времето, когато той е бил следовател и били в колегиални отношения, но не поддържали лични контакти. Той каза, че е посещавал ресторанта „Осемте джуджета“ с колеги от районната прокуратура, която е в близост, а там е засичал Петьо Петров, но мислел, че и той е клиент на заведението.

Димитър Петров отрече днес и да познава бизнесмена и бивш депутат от НДСВ Димитър Ламбовски. Според показанията на Любена Павлова, тя е предала на Петьо Петров и плик с пари, които той я изпратил да вземе отново от Специализираната прокуратура. По думите ѝ, от сградата излязъл Ламбовски и ѝ предал плика, който тя занесла в ресторанта и оставила на Петров.

Бившият следовател е подсъдим за документна измама в особено големи размери. Става дума за иззетите огромни суми пари, злато и скъпи монети от Илия и Явор Златанови. Според обвинението Петров е използвал осем фактури, на които бил придаден вид, че са издадени от германска фирма, както и договор за предоставяне на пари за отговорно пазене. На този договор бил придаден вид, че е подписан от Явор Златанов и че той е получил за отговорно пазене 650 000 евро от Димитър Ламбовски. Прокуратурата твърди, че с тези подправени документи Петьо Петров е получил 147 монети на обща стойност над 106 000 лева и едно златно еднокилограмово кюлче за близо 110 000 лева, собственост на Златанов, както и 550 000 евро на роднините му, като общата стойност на имуществото е над 1,3 млн. лева.

Съдът разпита и Кирил Кирилов, един от частните охранители на бизнесмена Илия Златанов. Кирилов посочи, че той винаги е бил дружелюбен с охраната си и никога не се чувствали нежелани от него. Допълни, че често са ходили до ресторанта „Осемте джуджета“.