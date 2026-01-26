IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 45

Управител на българска компания е осъден за измама с фондове за заетост на ЕС

Разследване на европейската прокуратура установи фалшиви подписи и договори

26.01.2026 | 12:00 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Софийският градски съд (СГС) призна за виновен управител на компания след разследване на Европейската прокуратура в София. Присъдата бе издадена след споразумение за признаване на вината, в разследване за измама със субсидии, включваща средства от Европейския социален фонд и национално съфинансиране, за обща сума от 66 750 евро.

СГС осъди лицето на 11 месеца лишаване от свобода, отложено с изпитателен срок от три години, както и глоба в размер на над 500 евро. Присъдата е окончателна и не подлежи на обжалване.

Измамата е свързана с подаване на невярна информация от управителя на компанията и съучастник, действащ като ръководител на проект, до българското Министерство на труда и социалната политика с цел получаване на финансиране, предназначено за подкрепа на устойчиви възможности за заетост.

Свързани статии

През 2021 г. компанията е подписала договор с Министерството на труда и социалната политика в качеството му на управляващ орган на Оперативната програма за развитие на човешките ресурси 2014-2020 г. с цел предоставяне на възможности за работа, професионално обучение и квалификация на хора, които желаят да се включат или да се върнат на пазара на труда.

Разследването обаче разкри, че през 2021 г. и 2022 г. са били изработени множество фалшиви подписи и фалшифицирани трудови договори, за да се създаде впечатление, че целите на проекта се изпълняват. Тези документи след това са били представени като част от финансовите и техническите отчети, необходими за окончателното плащане.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

управител българска компания измама фондове заетост ЕС
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem