IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Задържаха 48 кг кокаин при спецакция на паркинг до "Капитан Андреево"

Наркотикът е разкрит по сигнал на ДАНС

18.05.2026 | 13:50 ч. Обновена: 18.05.2026 | 14:12 ч. 3
Снимка: Прокуратура

Снимка: Прокуратура

След сигнал на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) митнически служители на пункт „Капитан Андреево“ задържаха близо 48 кг кокаин на стойност над 4,4 млн. евро.  

На 15.05.2026 г., след получена оперативна информация от ДАНС, митническите служители извършват проверка на товарна композиция, състояща се от влекач и полуремарке с датски транзитни номера, оставена на паркинг в граничния район. Камионът пътува от Белгия през България за Турция.

Свързани статии

При проверката върху резервоара на влекача са открити четири сака, съдържащи общо 43 пакета с бяло прахообразно вещество. При извършения полеви наркотест се установява, че веществото реагира на кокаин. Брутното тегло на задържания наркотик е 47,910 кг на стойност 4 409 278,92 евро по цени за нуждите на съдебната система.

Свързани статии

Досъдебното производство е образувано от разследващ митнически инспектор и се води под надзора на Окръжна прокуратура-Хасково.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

кокаин паркинг Капитан Андреево
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem