Обвиниха мъж, стрелял с газов пистолет в лицето на друг

Софийска районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 45-годишен мъж, извършил хулигански действия.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 25.01.2026г. около 20,00 часа на в кв. „Враждебна“ в София, обвиняемият е извършил непристойни действия, грубо нарушаващи обществения ред и изразяващи явно неуважение към обществото – извадил газ-сигнален пистолет и е произвел два изстрела срещу друг мъж. Деянието по своето съдържание се отличава с изключителна дързост.

Свързани статии Мъж е със счупени ребра след сбиване за паркомясто в Габрово

По случая се води досъдебно производство по Наказателния кодекс. В хода на разследването до момента е установено, че обвиняемият е извършил хулиганските действия след възникнал спор между него и пострадалия за паркомясто.

Той е осъждан в миналото, но е реабилитиран. Предвид възможността обвиняемия да извърши престъпление, с постановление на наблюдаващ прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка задържане под стража спрямо него.