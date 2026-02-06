МВР призова за информация от близките на издирваните за тройното убийство

Продължава активното издирване на хората, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан", съобщиха от МВР във връзка с разследването на случая с трите открити тела с огнестрелни рани в хижата.

От полицията призовават всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.

МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан", допълниха от полицията.

Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии, се казва още в съобщението.

Припомняме, че тази сутрин Яни Макулев обяви пред Нова телевизия, че 15-годишният му син е в неизвестност и е заедно с издирвания след тройното убийство в района на "Петрохан" Ивайло Калушев.

Той уточни, че не знае точното местонахождение на сина си. С тях е и Николай Златков, който е сред учредителите на "Национална aгенция за контрол на защитените територии", и също се издирва.

"За последно сме комуникирали на 29 януари. Тогава беше на морето, оттам насетне следите се губят. Тримата бяха там на разходка и за гмуркане", заяви бащата.

Преди два дни изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов каза, че по случая "Петрохан" се издирва Ивайло Калушев и добави, че не се изключва той също да не е сред живите.