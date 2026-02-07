IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Поседните следи на Калушев: Тръгнал към Южното Черноморие

Следите на кемпера се губят по третокласната пътна мрежа в района

07.02.2026 | 11:00 ч. 19
Снимка: БГНЕС

Записите на част от камерите, които са монтирани в зоната на бившата хижа "Петрохан", не са засегнати от пожара, пише БНТ.

Разследващите вече разполагат с тях. Според наши източници в неделя, 1 февруари в района се виждат шестима души. Това са тримата, които ден по-късно са намерени убити (Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев) и тримата, които се издирват - Ивайло Калушев, Николай Златков на 22 години и 15-годишният син на спелеолога Яни Макулев.

Във вечерните часове на 1 януари телефоните на тримата издирвани са изключени, като данните сочат, че по това време те са били в района на Бързия - Петрохан - Гинци.

От камери на АПИ е засечено, че след изключването на телефоните, кемперът на Ивайло Калушев се движи към София, по околовръстното към магистрала "Тракия" и към Бургас. След като премина областния град е тръгнал към южната част на Черноморието и следите му се губят по третокласната пътна мрежа в района.

На този етап, според данни от аутопсията се предполага, че между убийството и намирането на телата на трите жертви са минали вероятно между 12 и 18 часа.

Според свидетелски показания в късния следобед на 1 февруари в района на бившата хижа са се чули изстрели.

