IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 56

Екшън в Перник: Нападнаха такси с палки заради жена, шофьорът удари 7 коли

Задържани са трима, а жената имала неуредени сметки с криминално проявен

10.02.2026 | 12:08 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Криминалисти от Второ РУ задържаха трима във връзка с инцидент в пернишкия кв. „Изток“. 

Случката се е разиграла вчера, малко преди 06:00 ч. Таксиметров автомобил „Дачия“, управляван от 54-годишен перничанин, качил клиентка, която трябвало да бъде закарана на ул. „Бучински път“ в пернишкия кв. „Изток“. При спиране пред адреса от входа на жилищен блок изскочили трима мъже, които започнали да нанасят удари с палки по автомобила.

Изключително стреснат, таксиметровият шофьор започнал да прави маневри с цел да избяга, при което последователно ударил седем паркирани автомобила.

Свързани статии

По-късно, в рамките на разследването, станало ясно, че клиентката на таксито имала неуредени взаимоотношения с един от тримата – 26-годишен перничанин, криминално проявен.

Установени са и неговите приятели – 21-годишен, също познат на полицията, и 17-годишен, без криминални регистрации. Тримата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Таксиметровият шофьор е изпробван за алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Образувано е досъдебно производство, а процесуално-следствените действия продължават под надзора на прокуратурата.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

нападнаха такси палки жена шофьорът коли
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem