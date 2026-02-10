Екшън в Перник: Нападнаха такси с палки заради жена, шофьорът удари 7 коли

Криминалисти от Второ РУ задържаха трима във връзка с инцидент в пернишкия кв. „Изток“.

Случката се е разиграла вчера, малко преди 06:00 ч. Таксиметров автомобил „Дачия“, управляван от 54-годишен перничанин, качил клиентка, която трябвало да бъде закарана на ул. „Бучински път“ в пернишкия кв. „Изток“. При спиране пред адреса от входа на жилищен блок изскочили трима мъже, които започнали да нанасят удари с палки по автомобила.

Изключително стреснат, таксиметровият шофьор започнал да прави маневри с цел да избяга, при което последователно ударил седем паркирани автомобила.

По-късно, в рамките на разследването, станало ясно, че клиентката на таксито имала неуредени взаимоотношения с един от тримата – 26-годишен перничанин, криминално проявен.

Установени са и неговите приятели – 21-годишен, също познат на полицията, и 17-годишен, без криминални регистрации. Тримата са задържани за срок до 24 часа по Закона за МВР.

Таксиметровият шофьор е изпробван за алкохол и наркотични вещества, като резултатите са отрицателни. Образувано е досъдебно производство, а процесуално-следствените действия продължават под надзора на прокуратурата.