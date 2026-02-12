IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Арестуваха двама в София за въоръжен грабеж в денонощен магазин в Пловдив

Повдигнато им е обвинение, може да бъдат наказани с лишаване от свобода от 3 г. до 10 г.

12.02.2026 | 14:45 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Двама мъже на по 23 години са арестувани в София за извършен въоръжен грабеж от денонощен магазин в Пловдив. Това съобщиха от Районна прокуратура - Пловдив. Обирът е извършен в ранните часове на 1 февруари. 

Според сигнала двама маскирани са отнели около 1000 евро от оборота на денонощен магазин на бул. „Пещерско шосе“ в Пловдив. Единият от извършителите бил насочил оръжие срещу продавача, докато другият преминал зад касовата зона и взел парите. После двамата се оттеглили в неизвестна посока, а при така създалата се ситуация няма пострадали.

В хода на работата са събрани доказателства, че съпричастни към престъплението са двама столичани. Младите мъже имат предишни регистрации в полицията, а единият от тях и присъда. 

Разследването под наблюдение на прокуратурата е проведено в пряка координация с екипи на Главна дирекция „Национална полиция“. При спецакция във вторник те били задържани в София. Намерено и иззето е ползваното оръжие, предстои чрез експертиза да бъде уточнен видът му. С постановление на наблюдаващия районен прокурор на извършителите е повдигнато обвинение, според което могат да бъдат наказани с лишаване от свобода от три до десет години. Мъжете са в ареста за 72 часа, предаде БТА.

 

въоръжен грабеж денонощен магазин Пловдив
