Арестуваха двама в София за въоръжен грабеж в денонощен магазин в Пловдив

Двама мъже на по 23 години са арестувани в София за извършен въоръжен грабеж от денонощен магазин в Пловдив. Това съобщиха от Районна прокуратура - Пловдив. Обирът е извършен в ранните часове на 1 февруари.

Според сигнала двама маскирани са отнели около 1000 евро от оборота на денонощен магазин на бул. „Пещерско шосе“ в Пловдив. Единият от извършителите бил насочил оръжие срещу продавача, докато другият преминал зад касовата зона и взел парите. После двамата се оттеглили в неизвестна посока, а при така създалата се ситуация няма пострадали.

В хода на работата са събрани доказателства, че съпричастни към престъплението са двама столичани. Младите мъже имат предишни регистрации в полицията, а единият от тях и присъда.

Свързани статии Маскирани извършили въоръжен грабеж в денонощен магазин в Пловдив

Разследването под наблюдение на прокуратурата е проведено в пряка координация с екипи на Главна дирекция „Национална полиция“. При спецакция във вторник те били задържани в София. Намерено и иззето е ползваното оръжие, предстои чрез експертиза да бъде уточнен видът му. С постановление на наблюдаващия районен прокурор на извършителите е повдигнато обвинение, според което могат да бъдат наказани с лишаване от свобода от три до десет години. Мъжете са в ареста за 72 часа, предаде БТА.