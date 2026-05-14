Съдът пак отказа домашен арест на подсъдимия за катастрофата със Сияна

„Десетото по ред заседание по делото за катастрофата, при която загина дванадесетгодишната Сияна, се проведе днес в Плевен.

Присъстващите в залата частни обвинители (бащата и бабата на Сияна), както и останалите страни по делото, изложиха своите становища по исканията на вещото лице, определено да изготви съдебно-медицинската част от назначената комплексна експертиза и същите бяха уважени.

Частният обвинител Николай Попов представи писмена молба с допълнителни въпроси към комплексната експертиза, които бяха приети.

Защитникът на подсъдимия Георги Александров направи искане за изменение на наложената мярка за неотклонение "Задържане под стража". Основанията му за това са свързани с твърдения за прекомерно продължително задържане на подсъдимия (13 месеца), който не е осъден и на който не е наложено наказание с присъда. Защитата счита, че предстоят и още процесуално-следствени действия, които ще доведат до значително удължаване срока на разглеждане и решаване на делото, като това също е основание за искането за промяна на мярката за неотклонение в по-лека, а именно "Домашен арест".

Прокуратурата оспори искането на защитата, тъй като счита, че не са налице промени в обстоятелствата, въз основа на които е взета настоящата мярка. Счита, че не е налице прекомерно задържане. Предвиденото наказание, за престъплението, за което е привлечен на съд е от 5 до 15 години лишаване от свобода, което обосновава опасността подсъдимият да се укрие. Освен това, не се грижи нито за деца, нито за възрастни родители, работи като международен шофьор и често напуска пределите на страната, които обстоятелства също обуславят опасност да се укрие.

Частният обвинител Николай Попов – бащата на Сияна, поддържа доводите на прокуратурата и счита, че мярката за неотклонение трябва да остане "Задържане под стража". Той също счита, че подсъдимият може да се укрие, тъй като е обвинен в извършването на тежко престъпление. Частната обвинителка - бабата на Сияна, също счита, че мярката за неотклонение следва да остане "Задържане под стража".

След съвещание, съдът като взе предвид становищата на страните и доказателствата по делото, остави искането на защитата за изменение на мярката за неотклонение без уважение. Съставът на Плевенски окръжен съд намери, че няма промяна в обстоятелствата, а всички споменати от защитата доводи са обсъждани многократно и не представляват нови такива. И към настоящия момент не е разколебано предположението за съпричастност на подсъдимия към престъплението, за което му е повдигнато обвинение и не е отпаднала опасността същият да се укрие. Опасността да се укрие се обуславя от това, че подсъдимото лице е предадено на съд за тежко умишлено престъпление, за което е предвидено висока наказателна санкция. Доводите на защитата, че срокът, в който делото ще бъде разгледано и решено значително ще бъде удължен, съдът намери, че не съставляват основание за промяна на мярката за неотклонение и че към момента наложената мярка "Задържане под стража" изпълнява своето предназначение.

Определението, с което Плевенски окръжен съд оставя без уважение искането на защитника на подсъдимия за изменение на взетата спрямо него мярка за неотклонение "Задържане под стража" в по-лека, може да се обжалва и протестира пред Апелативен съд – Велико Търново.

В проведеното днес заседание съдебното следствие не е приключило и делото се отлага за събиране на още доказателства. Следващото заседание е насрочено за датата 13 юли 2026 година от 10:00 часа, за когато е предвидено да се изслушат експертите по назначената комплексна автотехническа и съдебно-медицинска експертиза. Датата е съобразена с ангажираността на вещото лице, по съдебно-медицинската част от експертизата и посочените от него свободни дати в изрична писмена молба.