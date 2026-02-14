10 години Калушев живял в село Краево

Почти 10 години Ивайло Калушев е живял в къща в ботевградското село Краево, където до 2016 година има и адресна регистрация. Според различни източници именно там е живял с Деян Илиев, който подава сигнала на 2 февруари тази година за разстрела в хижа "Петрохан", съобщава Нова тв.

През 2007 година Калушев купил къща в село Краево и се нанесъл в нея. "Живее в селото от 2007 година. Има регистрация, след като е закупил имот. Къщата е последната в една от махалите. Намира се почти в гората. Не е малка - почти етаж и половина. Няколко години са прекарали в селото с Деян. Бяха двамата", разказва кметският наместник на село Краево Кразимира Димитрова.

Двамата мъже поддържали дистанцирани отношения със съседите си. Не създавали проблеми, но според останалите водили затворен начин на живот. Местните не забелязвали нищо нетипично около къщата, не са виждали и оръжия. Не знаели с какво се занимават.

През зимните месеци обаче помагали на местните в случай на нужда. "Почистваха снега. Имаха АТВ и разчистваха около тях”, твърди кметският наместник.

Малко преди 2015 година двамата се изнасят от имота. След 2016-а къщата е продадена и днес е с нов собственик.