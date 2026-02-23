IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заловиха на границата ало измамник, взел 12 000 евро от 80-годишна

Жертвата е от село Кошарица

23.02.2026 | 09:07 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Задържан е 32-годишен мъж на границата с Румъния при опит да напусне страната след телефонна измама за 12 хиляди евро, съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР-Бургас.

Измамата е извършена спрямо 80-годишна жена от село Кошарица, община Несебър, която била въведена в заблуждение, че дъщеря ѝ е настанена в болница с множество фрактури и за лечението ѝ са необходими значителни финансови средства. Жената събрала сумата, поставила я заедно с дрехи на дъщеря си в черен сак и я предала на непознат мъж, пристигнал на домашния ѝ адрес.

Сигналът е подаден в Районно управление-Несебър от сина на потърпевшата. В резултат на незабавните действия на служители от отдел "Криминална полиция" при ОДМВР-Бургас и със съдействието на "Гранична полиция"-Русе, извършителят е установен и задържан на границата с Румъния.

От него е иззет сакът с парите и дрехите, а сумата предстои да бъде върната на възрастната жена без липси. Работата по цялостното документиране на случая продължава.

