Акция на СДВР: Имотна измама, формален извършител е бременна жена

Използвано е фалшиво завещание, жената е задържана

24.05.2026 | 11:50 ч. 7
БГНЕС

Служители на сектор “Икономическа полиция“ при СДВР предотвратиха опит за имотна измама, при която като формален извършител е използвана 21-годишна бременна жена.

Разследването започнало след получен сигнал за намерение за обявяване на завещание за къща с двор в София, собственост на човек, починал преди повече от 13 години. В хода на предприетите оперативно-издирвателни и процесуално-следствени действия било установено, че починалият има законни наследници, а представеното удостоверение за наследници е неистинско.

Назначените експертизи доказали, че и самото завещание е фалшиво – както текстът, така и подписът не са на починалия собственик. 21-годишната жена е задържана в момента на обявяване на завещанието и при стартирала процедура по издаване на констативен нотариален акт за собственост върху имота. По случая е установено още, че тя е била придружена при нотариуса от мъжа, с когото живее на семейни начала – 29-годишен, известен на МВР, както и от неговия баща, също познат на органите на реда с данни за участие в имотни измами.

При извършените процесуално-следствени действия в автомобила на двамата мъже са открити копия на нотариални актове на починали лица, както и преписи от актове за смърт. По данни на разследването двамата умишлено са използвали бременната жена като подставено лице с цел да затруднят налагането на по-тежка мярка за неотклонение.

След доклад на материалите в Софийска районна прокуратура на задържаната е повдигнато обвинение по чл. 316, вр. чл. 309 от НК. Наложена ѝ е мярка за неотклонение “подписка“. Работата по документиране на престъпната дейност на останалите участници в схемата продължава под надзора на Софийска районна прокуратура. / БГНЕС

СДВР имотна измама бременна жена фалшиво завещания
