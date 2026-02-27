IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Прокуратурата не освобождава телата на Калушев, Златков и детето, има нужда от още експертизи

С тях трябва да се уточни точният час на смъртта

27.02.2026
Прокуратурата не освобождава телата на Калушев, Златков и детето, има нужда от още експертизи

Телата на Ивайло Калушев Николай Златков и 15-годишното момче не могат да бъдат освободени, тъй като прокуратурата е поискала допълнителни експертизи, съобщават от bTV.

Категорично е установено, че кемперът, в който са били Калушев, Николай Златков и детето, е пристигнал на Околчица на 1 февруари вечерта. Допълнителните експертизи имат за цел да определят точния час на смъртта на тримата, тъй като има разлика в температурите на върха и в по-ниските части на планината.

Първите експертизи не са установили кемперът да се е движел след това или да е бил преместван, уточниха разследващите.

До изготвянето на допълнителните експертизи телата не могат да бъдат освободени, уточниха от прокуратурата. 

Коментарът им идва след като стана ясно, че майката на Николай Златков е поискала да види тялото на сина си, но не й е било позволено. Съдебният лекар е потвърдил, че експертизата на сина ѝ е готова и вчера е изпратена към прокуратурата. Отказал е обаче да я предостави.

