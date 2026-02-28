40 години след убийството на Улоф Палме: Детективи аматьори се опитват да разгадаят случая

Малцина оспорват основните факти: преди 40 години някой се приближи до шведския премиер Улоф Палме на улица в центъра на Стокхолм и го застреля в гърба с револвер .357 Magnum. Той почина почти мигновено. Освен това, след повече от три десетилетия неуспешни разследвания, включващи 10 000 интервюта и повече от 500 000 страници досиета на 250 метра рафтове, отговорът на един от най-скандалните неразкрити случаи в Северна Европа остава по-далеч от всякога.

Хиляди детективи-аматьори преглеждат всяко късче доказателства в публичното пространство, откакто полицията идентифицира главен заподозрян през 2020 г., само за да може прокурорите ефективно да го оневинят преди три месеца, разпалвайки мистерията отново.

74-годишният Гунар Вал, шведски журналист, чиито разследвания на убийството на Палме са спечелили две национални награди, заяви, че днес за него не се знае повече, отколкото в деня след стрелбата.

"Не знаем дали е било извършено от самотен вълк или е било организирано. Какъв е бил мотивът? Как убиецът е стигнал до местопрестъплението? Всъщност знаем много малко", коментира той пред The Times. "Сега сме в момент, в който убиецът или убийците може вече да не са живи. Може да има роднини или други хора в техния кръг, които са знаели неща или са подозирали неща, и може би повече ще излязат наяве. Така че е възможно истината да излезе наяве поради тази причина."

Там, където полицията и прокуратурата се провалиха, се намеси шведското гражданско. Във вакуума на официална информация, близо 10 000 Palme-spanare (наблюдатели на Палме) обменят съвети, улики и теории във Facebook група, наречена "Стаята на Палме", на името на частта от главния полицейски участък в Стокхолм, посветена на разследването.

В друг уебсайт, "Архивът на убийството на Палме", шведите публикуваха около 30 000 документа, които успяха да поискат от властите по случая, които се анализират от специално създаден от двама журналисти бот с изкуствен интелект, който може да отговаря на въпроси относно материала.

Уол и по-широката мрежа от детективи на Палме сега оказват натиск върху правителството да създаде "комисия за истината" за това какво се е объркало толкова драстично в разследването. Петиция ще бъде внесена в парламента в събота.

Пер Янсе, един от организаторите, казва, че това е шанс за ново начало:

"Изминаха четиридесет години и ние се върнахме в изходна точка, след като похарчихме около 1 милиард крони (82 милиона британски лири) от парите на данъкоплатците, за да разследваме това."

Фиаското с Палме се утежнява от зрелищни провали в основната полицейска дейност още от моментите след смъртта на премиера, когато мястото на убийството не беше правилно оградено и сигналът достигна до някои полицейски командири едва два часа по-късно.

Липсата на солидни доказателства се отразява в разпространението на теории за потенциални заподозрени, които набират скорост, вариращи от дребен престъпник алкохолик до кюрдската милиция на ПКК, разузнавателни агенти от Южна Африка от ерата на апартейда, фашистка масонска ложа от Италия и шведски производител на оръжие.

Други подозират, че Сапо, шведската служба за национална сигурност, не е била напълно честна за това, което е знаела. Няколко души, работили по полицейското разследване и комисията, която го е прегледала, се оплакаха, че им е отказан пълен достъп до части от архива на агенцията.

Особен интерес представлява тайното упражнение, което Сапо е провеждала в нощта на убийството, с кодово име "Така правят всички" на името на операта на Моцарт.

"Мениджърът на Сапо, отговорен за упражнението, е бил голям фен на операта, така че е взел името от драма на Моцарт", обяснява Уол. "Но имаше един забележителен детайл, за който не знаем дали е съвпадение или не: Палме е бил на кино и е гледал филм, наречен "Братя Моцарт", вечерта точно преди да бъде застрелян. Точният характер на това упражнение не е известен и освен това са отнели няколко десетилетия, преди да стане публично достояние, че то изобщо се е състояло. Това повдига въпроси за това какво тайните служби може да са правили в Швеция през нощта на убийството."

През 2020 г. преглед на неразкрити случаи, ръководен от Кристер Петерсон, главният прокурор на страната, заключи, че истината вероятно е много по-малко екзотична, отколкото някои са подозирали: той обвини Стиг Енгстрьом, графичен дизайнер с консервативни убеждения, наричан "човекът от Скандия".

Тъй като Енгстром почина през 2000 г., изглеждаше, че това е краят. През декември 2025 г. обаче друг старши прокурор, Ленарт Гюне, кратко обяви, че Енгстром вече не се третира като заподозрян и че разследването няма да бъде възобновено.

Няколко журналисти са работили по случая и по случай 40-годишнината се публикуват няколко телевизионни сериала, подкаста и книги. Антон Берг и Мартин Джонсън правят поредица от подкасти, използващи инструмент с изкуствен интелект, за да преглеждат досиетата.

"Амбицията е да се демонстрира как услуга с изкуствен интелект може да помогне в този случай, така че разследването на убийството да може да бъде възобновено от полицията", казва Берг.