42-годишен от Търговище е агресивният мъж в кв. "Редута"

42-годишен мъж от Търговище е агресивният мъж, който напада жени и момичета в столичния квартал "Редута". Няма данни той да се води на отчет в психиатрично заведение. Kриминално проявен e, съобщават от СДВР. До 2014 г. многократно е бил санкциониран заради различни прояви. След това срещу него има само фиш за нарушение на Закона за движение по пътищата. Няма данни да е упражнявал физическо насилие.

Сигналите в социалните мрежи обаче не са един и два, а негова снимка бе разпространена в квартала и околностите.

Потърпевши разказаха, че са били блъскани, удряни и плюти от един и същ човек. Той е вадил нож и е замерял с камъни случайно преминаващи граждани.

Две потърпевши от агресията му жени, които пожелаха да запазят анонимност, защото се страхуват, разказаха своите истории.

Една от тях твърди, че забелязала мъжа на улица в квартал „Оборище” малко след Нова година. „Беше видимо агресивен. Предупредих и децата си да стоят далеч от него”, заяви тя пред Нова тв.

Но една сутрин през февруари той изскочил пред нея с крясъци и обиди и заплашил, че „ще я изкорми”.

„Беше много рано. Отивах на работа и бях замислена. Сипеше заплахи към мен, въпреки че вървях бързо към трамвайната спирка, където имаше хора. Но той вървеше след мен. Трамваят дойде и след като се качих в него, успях да снимам агресивния мъж. Качих снимката му с предупреждение в социалните мрежи и мислех, че това ще бъде достатъчно”, казва жената.

В началото на март 19-годишната ѝ дъщеря имала инцидент с агресивния мъж. Момичето трябвало да излезе заради неотложни ангажименти. На улицата мъжът я пресрещнал с обиди, крясъци и заплахи. „Дъщеря ми успяла да влезе в колата си, но била толкова изплашена, че самокатастрофирала. Вече е добре, но след този случай подадохме жалба в полицията и прокуратурата”, разказа жената.

По думите ѝ от полицията и прокуратурата се свързали със семейството ѝ. „Прокурорът и инспекторката бяха изключително внимателни. Казаха ни, че трябват още сведения за това лице. Необходимо е да бъде установено дали е нападал и други хора", заяви потърпевшата.

След нейния пост в социалните мрежи и други се свързали с нея. „Става дума основно за жени – възрастни хора, баби с внучета”, обясни жената.

Друга потърпевша била нападната на 6 март по обяд. „Бях в района на спирката на „Боян Магесник”, който не е особено оживен. Бях сама на тротоара. Вървях в посока към „Подуяне“. Тогава срещу мен се зададе въпросният мъж. Движеше се съвсем спокойно, без крясъци и по никакъв начин не предизвика подозрение у мен. Изведнъж много рязко ме нападна и ме изблъска. Почти паднах на тротоара. Много се уплаших. За късмет точно там колите намаляват, защото предстои завой към квартал „Редута”. Шофьор видя случващото се и изсвири с клаксона. Агресивният мъж се уплаши и бързо побягна”, разказа потърпевшата.

Тя не отдала голямо значение на случилото се докато не видяла снимките му разлепени в района. „Тогава разбрах, че това не е единичен случай”, заяви тя.