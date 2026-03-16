IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 29

42-годишен от Търговище е агресивният мъж в кв. "Редута"

Хора споделят снимки на опасния мъж в социалните мрежи

16.03.2026 | 09:40 ч. Обновена: 16.03.2026 | 09:46 ч.
Кадър: NOVA

42-годишен мъж от Търговище е агресивният мъж, който напада жени и момичета в столичния квартал "Редута". Няма данни той да се води на отчет в психиатрично заведение. Kриминално проявен e, съобщават от СДВР. До 2014 г. многократно е бил санкциониран заради различни прояви. След това срещу него има само фиш за нарушение на Закона за движение по пътищата. Няма данни да е упражнявал физическо насилие. 

Сигналите в социалните мрежи обаче не са един и два, а негова снимка бе разпространена в квартала и околностите.

Потърпевши разказаха, че са били блъскани, удряни и плюти от един и същ човек. Той е вадил нож и е замерял с камъни случайно преминаващи граждани. 

Свързани статии

Две потърпевши от агресията му жени, които пожелаха да запазят анонимност, защото се страхуват, разказаха своите истории.

Една от тях твърди, че забелязала мъжа на улица в квартал „Оборище” малко след Нова година. „Беше видимо агресивен. Предупредих и децата си да стоят далеч от него”, заяви тя пред Нова тв.

Но една сутрин през февруари той изскочил пред нея с крясъци и обиди и заплашил, че „ще я изкорми”.

„Беше много рано. Отивах на работа и бях замислена. Сипеше заплахи към мен, въпреки че вървях бързо към трамвайната спирка, където имаше хора. Но той вървеше след мен. Трамваят дойде и след като се качих в него, успях да снимам агресивния мъж. Качих снимката му с предупреждение в социалните мрежи и мислех, че това ще бъде достатъчно”, казва жената.

В началото на март 19-годишната ѝ дъщеря имала инцидент с агресивния мъж. Момичето трябвало да излезе заради неотложни ангажименти. На улицата мъжът я пресрещнал с обиди, крясъци и заплахи. „Дъщеря ми успяла да влезе в колата си, но била толкова изплашена, че самокатастрофирала. Вече е добре, но след този случай подадохме жалба в полицията и прокуратурата”, разказа жената.

Свързани статии

По думите ѝ от полицията и прокуратурата се свързали със семейството ѝ. „Прокурорът и инспекторката бяха изключително внимателни. Казаха ни, че трябват още сведения за това лице. Необходимо е да бъде установено дали е нападал и други хора", заяви потърпевшата.

След нейния пост в социалните мрежи и други се свързали с нея. „Става дума основно за жени – възрастни хора, баби с внучета”, обясни жената.

Друга потърпевша била нападната на 6 март по обяд. „Бях в района на спирката на „Боян Магесник”, който не е особено оживен. Бях сама на тротоара. Вървях в посока към „Подуяне“. Тогава срещу мен се зададе въпросният мъж. Движеше се съвсем спокойно, без крясъци и по никакъв начин не предизвика подозрение у мен. Изведнъж много рязко ме нападна и ме изблъска. Почти паднах на тротоара. Много се уплаших. За късмет точно там колите намаляват, защото предстои завой към квартал „Редута”. Шофьор видя случващото се и изсвири с клаксона. Агресивният мъж се уплаши и бързо побягна”, разказа потърпевшата.

Тя не отдала голямо значение на случилото се докато не видяла снимките му разлепени в района. „Тогава разбрах, че това не е единичен случай”, заяви тя.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

агресивен мъж Редута напада
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem