Новини Днес

Задържаните за фалшивите 1,2 млн. евро вече са петима

Новият арестуван е италианец

24.03.2026 | 11:02 ч.
Снимка: ГДБОП

Общо петима са вече задържани след акцията на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) срещу разпространение на фалшиви пари, съобщи главният секретар на МВР Георги Кандев.

Четирима от тях - двама български и двама румънски граждани, бяха задържани вчера при акция на сектор „Фалшификации“ към ГДБОП по време на сделка с фалшиви пари.

Двама от тях, румънец и италианец, са имали регулярни посещения в България, свързани с изготвянето и разпространението на фалшиви банкноти от по 100 евро. Към момента са намерени общо 1 212 300 евро в София, добави той.

Действията по разследването водят и до Пазарджик, където са открити още 200 000 евро и един килограм кокаин. Задържан е италиански гражданин, посочва Кандев.

Той допълва, че работата по случая продължава и на територията на Румъния.

