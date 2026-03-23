ГДБОП откри над 1 милион фалшиви евробанкноти около хипермаркети в София

Румънци са предавали парите на българи

23.03.2026 | 21:25 ч. Обновена: 23.03.2026 | 22:00 ч. 8
Над 1 милион фалшиви евробанкноти са открити на паркинги на хипермаркети в различни райони на София. Всички банкноти са по 100 евро.

Едното от местата, който са задържани е жълт автомобил с румънска регистрация, в момент на сделка, когато румънските граждани са предавали парите на българските, предава БНТ. В кашона, открит в него, има около 400 000 евро.

На около 200 метра от това място, пред друг хипермаркет е задържан трети човек, с торба, сак, пълен догоре с евробанкноти. Там има около 300 000 евро.

На трето място в София има задържани още около 300 000 евро.

Сред петимата задържани с тези пари има чужди граждани, включително и на Румъния.

Разработката, по която служителите на ГДБОП са работили е от няколко месеца. Най-вероятно е пресечен канал за пласиране на фалшиви евро от Румъния към България, поне такива са предположенията и неофициалната информация, с която БНТ разполага към момента.

