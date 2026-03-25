Задържани са трима младежи, изнудвали чрез компрометиращи видеоматериал

30-годишен бил принуден да плати 5500 € заради скандално видео

25.03.2026 | 19:07 ч. 1
БГНЕС

30-годишен мъж подал сигнал в Шесто РУ - СДВР, че в жилище в столичния квартал „Манастирски ливади“ станал жертва на изнудване. Според събраните по досъдебното производство доказателства на 20 март около 20:25 часа в апартамент в столичния квартал, в съучастие трима извършители са принудили потърпевшия чрез заплахи с разпространение на компрометиращ видеоматериал да изтегли и преведе парична сума в размер на 5500 евро. Натискът е бил упражнен както чрез заплахи, така и чрез физическа принуда.

В резултат на незабавно предприетите оперативно-издирвателни действия са установени и задържани трима младежи на възраст 17, 19 и 20 години. 

Събраните материали по образуваното досъдебно производство са докладвани на Софийска градска прокуратура. На тримата извършители са повдигнати обвинения за престъпление по чл. 214 от НК, наложена им е постоянна мярка „задържане под стража“ .

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.

задържани София изнудване МВР
