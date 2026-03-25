Неизвестни отмъкнали 10 крави, теле и биче в село Брестница

В Ябланица се разследва кражба на 12 домашни животни, съобщи говорителят на Областната дирекция на полицията в Ловеч.

Вчера е подаден сигнал от 70-годишен мъж, че от селскостопански двор в село Брестница са откраднати 10 крави, теле и биче. По данни на собственика кражбата е установена ден по-рано, когато е открил, че е нарушена целостта на електропастира, заграждащ двора.

По случая е образувано досъдебно производство и работата продължава.

Преди седмица сливенската полиция разкри кражба на 50 агнета от животновъден комплекс в землището на града. По данни на собственика щетата възлиза на около 9000 евро. Установени са извършителите – двама криминално проявени мъже от община Сливен, които са били задържани.