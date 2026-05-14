Фалшиви счетоводители измамили възрастни хора за 1,6 млн. евро в Гърция

Измамници се представяли за институции и банки

14.05.2026 | 08:23 ч. Обновена: 14.05.2026 | 08:25 ч.
Снимка: БГНЕС

Полицията в Коринт разби престъпна мрежа, заподозряна в измами за до 1,6 млн. евро чрез близо 100 случая през последните десет месеца.

При координирани акции са арестувани петима души, а още девет са идентифицирани във връзка с разследването.

Според полицията групата е действала чрез две звена - "оперативен колцентър" в Коринт и втори екип, който е събирал пари и ценности от жертвите.

Измамниците се представяли за счетоводители или служители на институции като социалноосигурителния фонд EFKA, банки или електроразпределителната компания DEDDIE. Основните им мишени били възрастни хора, чиито телефонни номера намирали чрез онлайн указатели.

Жертвите били убеждавани да съберат пари и ценности от домовете си под претекст за регистрация или "съхранение". След това членове на групата пътували из страната, за да вземат сумите и ценностите лично.

Петимата арестувани ще бъдат изправени пред съда, а разследването продължава, пише БГНЕС.

