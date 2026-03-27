Делото за прегазения Филип на пешеходна пътека ще започне отначало

Съдебният състав по делото за катастрофата на ул. „Гурко“ в София от 2023 г., при която почина 14-годишният Филип Арсов, си направи отвод и делото ще започне отначало. Подсъдим по делото е Петър Тодоров, водач на автомобила, блъснал момчето на пешеходна пътека.

До това се стигна, след като частните обвинители в лицето на Красимир Арсов, баща на детето, поискаха от съда по време на днешното заседание да бъде изискана полицейска справка за криминалистични регистрации на подсъдимия, както и справки за висящи дела от Националната агенция за приходите и Националния осигурителен институт. Съдът обаче отказа с довода, че тази информация не способства за изясняване на фактите при разследване на пътно-транспортно произшествие "по непредпазливост", съобщи БТА.

Адвокат Нацко Дойчев, който представлява близките на загиналото момче, поиска отвод на съдебния състав на база на това изказване, защото по думите му то означава, че делото вече е решено да бъде преквалифицирано като такова по непредпазливост, преди приключването му по същество, а обвинението срещу Тодоров, внесено от прокуратурата, е за умишлено деяние. Това по думите на Дойчев е недопустимо. Защитата на Тодоров взе отношение, като допусна, че съдията е направила лапсус. След кратко съвещание съдебният състав реши да се отведе и делото да бъде докладвано на председателя на съда.

Днес в рамките на делото бе разгледана повторна комплексна видеотехническа и автотехническа експертиза. При обсъждането бяха показвани видеокадри от момента на инцидента. Беше показано и че той е изпреварил друг автомобил, на място, където това е забранено, малко преди да се случи катастрофата.

Вещите лица представиха и компютърна симулация, която показва какво се случва и се вижда до настъпване на удара от гледна точка на водача, пострадалото лице, отгоре, отстрани и от камерата на заведението в близост.

В рамките на заседанието вещите лица направиха и сметка на място, според която приблизително 264 милисекунди са били необходими, за да излезе 14-годишният Филип Арсов от хода на движение на автомобила, който го удря.

Прокурорът по делото заяви, че заради заключенията на експертизата, иска да бъде направено съществено изменение в обстоятелствената част на обвинението. Причината е, че е установена различна скорост, с която се е движил, както и че е имало ускорение на автомобила от момента, в който пешеходецът е можел да бъде забелязан, до удара.