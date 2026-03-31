Прокурорският син се готви да избяга в чужбина?

Въпреки че е издирван "под дърво и камък", прокурорският син от Перник Васил Михайлов успя да атакува служител на ГДБОП и да избяга, властите твърдят, че той се готви да напусне страната.

По думите на адвокат Зорница Костова вече се готви заминаването и скриването на Михайлов в чужбина. Младият мъж е молил за финансова помощ свои приятели.

Тя също така заяви, че пострадали от прокурорския син, които са давали показания срещу него, впоследствие започват да работят за него след заплахи.

В сряда Васил Михайлов заедно със свои приятели, въоръжени с пушки и с маски на лицата, опитали да нахлуят в дома на полицая, който го разследвал. Случката се разиграла в къща в пернишкото с. Люлин, където униформеният, който в момента е служител на ГДБОП, обитавал със своите родители.