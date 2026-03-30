Задържаха съучастник на прокурорския син след нападението над полицая

Задържаха съучастника на прокурорския син Васил Михайлов, който заедно с него е атакувал служител на ГДОБП и баща му в село Люлин. Според информацията мъжът е разследвал Михайлов по обвиненията срещу него. От прокуроския син обаче още няма и следа.

"Във връзка с предложението на Окръжна прокуратура-Перник, изпратено до и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, относно обективно, всестранно и пълно разследване, както и за избягване на съмнения за каквато и да е заинтересованост или предубеденост при събиране на доказателствата, ръководството и надзора на досъдебно производство, образувано по повод инцидент в пернишкото село Люлин, е възложено на Софийска окръжна прокуратура", съобщават от проуратурата.

С постановление от 28.03.2026 г. в качеството на обвиняем по досъдебното производство е привлечен Х.С., на 22 години, за извършено престъпление по чл. 116, ал. 2, пр. 4, вр. ал. 1, т. 4, пр. 3, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1, пр. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК – опит за убийство на повече от едно лице - полицейски служител А.Г. по повод на службата му в ГД „Борба с организираната престъпност“ на МВР, и баща му К.Р, в съучастие с неустановено до момента лице, съобщават от държавното обвинение.

Според информацията от органите на реда, съучастникът се придвижил с лек автомобил от гр. Перник до с. Люлин заедно с друго "неустановено по делото лице", като навярно става дума за Михайлов.

Пристигайки в селото около 23,00 ч., те обиколили с превозното средство дома на полицейския служител и намиращия се в близост гробищен парк, след което паркирали в края на улицата. Служителят на ГДБОП видял движещият се в района лек автомобил, който му бил познат заради служебната му дейност. Придружен от баща си той излязъл пред къщата си със законно притежавани от тях оръжия.

От автомобила слезли две въоръжени маскирани лица и се насочили с пушки към тях.

Полицейският служител отправил разпореждане да преустановят действията, но те не се подчинили и продължили настъпателно. В отговор служителят произвел по един изстрел във въздуха и към земята. Бащата също произвел предупредителен изстрел във въздуха. Маскираните лица преустановили действията си, качили се в автомобила и напуснали мястото.

Лекият автомобил бил намерен изоставен в района на гробищния парк. Обвиняемият Х.С. е задържан за срок до 72 часа с постановление на прокурор, като предстои да бъде внесено в Окръжен съд - Перник искане за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" спрямо него.

За самия Васил Михайлов, който полицията вече месеци наред издирва, се носят слухове, че се укрива в Перник и получава информация за акциите срещу себе си. Според източници, той добре знае как да се пази и заради това още не е открит.