Близо 5 тона кокаин са конфискувани в Лондон

Дрогата е на стойност близо 400 млн. лири

11.04.2026 | 20:30 ч. Обновена: 11.04.2026 | 20:34 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Британски гранични служители са конфискували близо 5 тона кокаин с пазарна стойност около 400 милиона британски лири на един от основните пристанищни терминали в Лондон, съобщи британското правителство в събота.

Дрога за стотици милиони в пристанище Лондон Гейтуей

Наркотиците са били открити при поредица от операции, проведени през февруари и март в пристанище London Gateway. Най-голямото единично залавяне е включвало близо 2800 пакета, укрити в пратка банани с тегло около три тона.

"Контрабандистите са положили изключителни усилия, за да избегнат разкриването, опитвайки се да възпроизведат точната форма и тегло на кашони с банани, за да скрият наркотиците сред плодове в един контейнер за превоз", се казва в изявление на вътрешното министерство.

Свързани статии

Кокаин е открит и в контейнер с вино

При друга операция миналия месец е била засечена още една пратка кокаин – този път с тегло един тон и стойност около 80 милиона британски лири. Наркотикът е бил скрит в контейнер, използван за превоз на южноамериканско вино.

От вътрешното министерство посочват още, че през 12-месечния период, приключил през март, британските власти са конфискували близо 150 тона незаконни наркотици.

