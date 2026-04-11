Близо 5 тона кокаин са конфискувани в Лондон

Британски гранични служители са конфискували близо 5 тона кокаин с пазарна стойност около 400 милиона британски лири на един от основните пристанищни терминали в Лондон, съобщи британското правителство в събота.

Дрога за стотици милиони в пристанище Лондон Гейтуей

Наркотиците са били открити при поредица от операции, проведени през февруари и март в пристанище London Gateway. Най-голямото единично залавяне е включвало близо 2800 пакета, укрити в пратка банани с тегло около три тона.

"Контрабандистите са положили изключителни усилия, за да избегнат разкриването, опитвайки се да възпроизведат точната форма и тегло на кашони с банани, за да скрият наркотиците сред плодове в един контейнер за превоз", се казва в изявление на вътрешното министерство.

Кокаин е открит и в контейнер с вино

При друга операция миналия месец е била засечена още една пратка кокаин – този път с тегло един тон и стойност около 80 милиона британски лири. Наркотикът е бил скрит в контейнер, използван за превоз на южноамериканско вино.

От вътрешното министерство посочват още, че през 12-месечния период, приключил през март, британските власти са конфискували близо 150 тона незаконни наркотици.