Задържаха двама за огромна пратка наркотици в София

ГДБОП и ДАНС проведоха специализирана операция на територията на София срещу незаконно придобиване и съхранение на наркотични вещества. В хода на предприетите действия са установени три локации, сред които клетка в подземен паркинг на сграда, използвани за незаконната дейност.

Двама мъже, на 29 г и 37 г., са арестувани в хода на съвместната акция. Единият е задържан при опит да достъпи едно от помещенията, в които при проведените действия по разследването са установени различни наркотични вещества. Другият е задържан в бус, превозващ 30 чанти, всяка съдържаща по 5 вакуумирани плика суха тревиста маса, реагирала на марихуана.

Задържаха двама мъже с над 50 килограма наркотици в София

Екстази, кокаин и хероин са сред иззетите наркотици във Враца за 2025 г.

През 2025 г. се очита най-високият ръст на иззетите наркотици за последните 5 години Свързани статии

При претърсванията са открити и иззети общо около 250 килограма различни по видове наркотични вещества: около 180 кг марихуана, около 11 кг кокаин, около 49 кг амфетамин, около 850 гр. метамфетамин, около 700 гр. хероин, 2,5 кг екстази, 50 гр. МДМА, 21 гр. хашиш.

Установени са още боен пистолет, боеприпаси, вакуум машина, електронни везни, пликове и материали, съотносими с разследваната престъпна дейност.

По думите на разследващите става дума за организирана престъпна дейност. Допълнително ще бъде разследвано от колко човека се състои групата. Събрани са и други доказателства, които ще бъдат изследвани, за да докажат съпричастността на двете задържани лица към престъпната дейност.

По случая е образувано досъдебно производство под надзора на Софийска градска прокуратура. Предстоят експертизи. Работата продължава.

Подробности за акцията предоставиха на брифинг старши комисар Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП и Данчо Желев, директор на дирекция в ДАНС.