Задържаха четирима служители на ТЕЦ „Бобов дол“ за купуване на гласове

При проведени вчера процесуално-следствени действия за пресичане на подготовка за нарушаване на изборното законодателство на територията на предприятие в с. Големо село, служители на ОДМВР и РУ Бобов дол са иззели счетоводни документи, списъци с имена и материали с предложения за „награди“.

По първоначални данни, в подаден сигнал се твърди, че са били подготвяни списъци и значителни парични суми с цел склоняване на избиратели да гласуват в полза на определена политическа партия. В резултат на операцията са задържани четирима служители с полицейска заповед. По случая е образувано бързо производство, а прокуратурата е уведомена, съобщиха от ОД на МВР Кюстендил.

При отделна проверка в административна сграда в същия обект, в каса са открити и иззети пет цилиндрични опаковки с общо около 200 грама взривно вещество, за които не е представено законово разрешение за притежание.