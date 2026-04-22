Арестуваха шофьора на автобуса, убил две жени край Малко Търново, икономисвал гориво

Шофьорът на автобуса, който се обърна и уби две жени край ГКПП "Малко Търново", е арестуван. В момента протичат разпити, като показания дава и стюардът.

Според "Флагман" шофьорът е свидетелствал, че екипът на превозвача искал да спести пари от гориво и са смятали да заредят чак на турска територия - заради скъпите цени на дизела у нас. Затова и резервоарът им се оказал напълно сух 2.5 км преди границата. Те все пак успели да напълнят туба с гориво и да запалят двигателя.

Превозното средство аварирало на няколко пъти в нощта, преди да стигне България.

Двете премазани от рейса жени все още са под него, чака се специализирана машина, която да го изтегли от канавката, в която паднал, съобщават от "24 часа".

Първи свидетелски разказ за трагедията край Малко Търново: Автобусът се преобърна

По неофициални данни около 7 часа тази сутрин, малко преди да премине през ГКПП Малко Търново към Турция, украинският автобус с 36 пътници спрял заради авария. Един от шофьорите решил, че може би липсва гориво и тръгнал с туба към близката бензиностанция. В това време пътниците били наизлезли около рейса, който потеглил внезапно на заден ход и се преобърнал в канавката. Две от пътничките били премазани, а 16 получили различни наранявания.

"Десет души са настанени в две болници в Бургас, а други 23-ма сме приютили в Дневния център. Хората са уплашени, създали сме организация и ако се налага ще пренощуват в един от хотелите в общината. Доставили сме им вода и храна", каза кметът Илиян Янчев.

От УМБАЛ Бургас уточниха, че при тях са транспортирани 8 човека - седем жени и един мъж. Две от жените са приети за болнично лечение с различни травми, а останалите са отказали хоспитализация.

"Видях потресаваща картина"

"Видях потресаваща картина - боси, окървавени хора. Направихме бърза организация - с ученически автобуси и доброволци пострадалите бяха откарани в медицинския център, където им оказаха първа помощ. През това време започнаха да идват линейките от УМБАЛ-Бургас. Дойдоха най-малко 6 линейки. Тежко пострадалите бяха транспортирани до Бургас, останалите са настанени в Дневния център в Малко Търново. Постарахме се ранените да получат всичко необходимо. Ако се наложи, сме предвидили вариант, при който ще могат да останат тук и през нощта. Хората бяха много зле - счупени ръце, крака, ребра - като от филм на ужасите", разказа кметът на Малко Търново Илиян Янчев, който е един от първите, пристигнали на мястото на инцидента.

Пред Дневния център с кмета бяха и директорът на ОДМВР-Бургас ст.комисар Николай Ненков, и областният управител Добромир Гюлев.

Янчев уточни, че от откараните с линейки към Бургас една жена е в много тежко състояние, вероятно с опасност за живота. Останалите били тежко ранени, но стабилни.

"Не можем да бъдем категорични за причините за инцидента. Автобусът е паднал в много стръмна урва, заради което с колегите от РДПБЗН-Бургас и с помощта на Областна администрация сме организирали транспортна техника, която да извлече автобуса и да започнат следствените действия. Автобусът е уркраински, пътували са 39 човека, от тях 36 са пасажери, двама шофьори и един стюард. Имаме данни за двама загинали, 9 човека са настанени в УМБАЛ-Бургас с различни наранявания. Предстои провеждането на специални следствени действия под надзора на Окръжна прокуратура - Бургас. Докладвано е на дежурния прокурор и предстои започване на действия по разследването. По показания на свидетелите в момента допускаме, че е възможно да се касае за техническа неизправност на самия автобус", каза директорът на ОДМВР-Бургас старши комисар Николай Ненков.