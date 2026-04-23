Задържан е шофьорът на автобуса, катастрофирал до Малко Търново

Задържан е шофьорът на автобуса с украинска регистрация, който катастрофира близо до граничния пункт "Малко Търново". Шофьорът е украински гражданин, задържането е до 72 часа, съобщиха от Окръжната прокуратура в Бургас. Задържаният с инициали С. М. е обвинен в причиняване на смърт по непредпазливост на две жени.

Рано сутринта вчера автобусът се преобърна в дере край Малко Търново. Шофьорът е спрял автобуса в страни от пътното платно, заради недостиг на гориво, след което превозното средство е тръгнало само на заден ход.

При инцидента загинаха две жени, девет пътници бяха откарани в болница в Бургас, а други настанени в дневния Център за хора с увреждания в Малко Търново.

Всички пътници в автобуса са от украински произход. Те са пътували на екскурзия в Турция.

В хода на разследването е установено, че шофьорът не е предприел необходимите мерки, за да обезопаси превозното средство при престой. В резултат автобусът е потеглил сам, което е довело до самостоятелно пътнотранспортно произшествие с фатален изход за двете пътнички.

Деянието е квалифицирано по чл. 343, ал. 3, б. "б", във връзка с ал. 1, б. "в", както и във връзка с чл. 342, ал. 1 от Наказателния кодекс.

Очаква се Окръжната прокуратура в Бургас да внесе искане в съда за налагане на най-тежката мярка за неотклонение – "задържане под стража" спрямо обвиняемия.