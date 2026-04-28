Разкрито: Планът на стрелеца за убийството на Тръмп е подготвян от месец

Коул Томас Алън е подготвял плана за убийството на американския президент Доналд Тръмп пт началото на април. Стрелецът е обвинен в заговор за убийство на Доналд Тръмп и членове на кабинета му.

Прокурори твърдят, че Алън и екипът му са прекарали седмици в планиране на атаката.

Обвиняемият Коул Томас Алън, който се яви в съда за първи път в понеделник, след като му беше повдигнато обвинение. Властите определиха нападението му като заговор за убийство.

31-годишният учител от Торънс, Калифорния, е обвинен в щурмуване на контролно-пропускателен пункт по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом в хотел "Вашингтон Хилтън“ в събота вечер. Почти всеки член на администрацията на Тръмп, президентът и първата дама, известни личности и видни журналисти са били на вечерята, а малко след нея и евакуирани.

Джанин Пиро, главният прокурор в столицата на САЩ, заяви, че Алън е резервирал три нощувки в хотела, за да извърши атаката, месец след като Тръмп заяви, че ще присъства на събитието за първи път като президент.

"На 6 април Коул Томас Алън за първи път направи хотелска резервация във Вашингтон Хилтън за три нощувки: 24-ти, 25-ти и 26-ти“, каза Пиро пред репортери.

"На 21 април той пътува чак от Западното крайбрежие, от дома си близо до Лос Анджелис. Пристига в Чикаго на 23 април и... пристига във Вашингтон на 24-ти.“

След товаА лън се настанява в хотел "Хилтън", където ще се провежда вечерята, около 15:00 часа в петък и остана да пренощува. Нападателят е бил "много наясно“, че на следващия ден Тръмп, първата дама и всички членове на администрацията ще бъдат в залата.

Преминава секюрити контрол

В 20:40 ч. г-н Алън, за когото се твърди, че е въоръжен с пушка, пистолет и ножове, "взел решение да нахлуе в балната зала“, след което е бил спрян от Тайните служби на САЩ.

Предполагаемият стрелец е преминал през магнитометър за сигурност на контролно-пропускателен пункт, "държейки дълъг пистолет“, според Тод Бланш, изпълняващ длъжността главен прокурор.

Един агент на Тайните служби е бил прострелян в гърдите, но е бил спасен от бронежилетка. След това служителят е стрелял пет пъти по Алън, който не е бил улучен, но въпреки това е паднал на пода и впоследствие е бил арестуван, каза Бланш.

В понеделник следобед Алън е обвинен в опит за убийство на президента на Съединените щати, което носи максимална присъда доживотен затвор.

Той беше обвинен и в транспортиране на огнестрелно оръжие и боеприпаси в междущатска търговия и в стрелба с огнестрелно оръжие по време на насилствено престъпление. Пиро, която присъстваше в съда, се закле, че ще се изправи срещу допълнителни обвинения.

Обвиняемият, висок, слаб мъж, облечен в нещо, което изглеждаше като синя затворническа униформа, беше сдържан и говореше тихо по време на предявяването на обвинението.

Заобиколен от трима американски маршали, той говори, за да потвърди името, възрастта и образованието си, и отговаря на въпросите на съдия Матю Шарбо с кратко "да, Ваша чест“ или "не, Ваша чест“.

Нападателят е останал тих и спокоен през цялото заседание. Наблюдавал е внимателно съдията, като от време на време кимал с глава в знак на съгласие и разглеждаше документите, поставени пред него.

След краткото изслушване Алън беше изведен през странична врата от маршалите, над които се извисяваше, без да се съпротивлява. Очаква се той да се яви отново в четвъртък, когато съдът ще реши дали да го освободи под гаранция.

Джоселин Балантайн, помощник-прокурор на САЩ, заяви, че Алън е бил въоръжен с 12-калиброва помпена пушка, полуавтоматичен пистолет, три ножа и „други опасни принадлежности“.

В изказване след заседанието в понеделник Пиро обеща да издири престъпниците, извършили политическо насилие в столицата на САЩ.

"Ще ви намерим, ще проследим стъпките ви от самото начало на вашия план и ще ви преследваме с цялата строгост на закона“, каза Пиро и добавя:

"Конституцията и законите на Съединените щати ни позволяват да изразим мнението си чрез гласовете и гласовете си. Това, което не позволяват, е да изразявате мнението си чрез насилие, особено насилие, насочено срещу президента на Съединените щати".

Алън успя да се приближи на метри от Доналд Тръмп, което предизвика остри критики към действащите протоколи за сигурност.

Сюзи Уайлс, началник на кабинета на Белия дом и най-високопоставен помощник на американския президент, нареди незабавен преглед на охраната му след третия опит за покушение.

Тръмп беше обект на два опита за покушение по време на предизборната кампания през 2024 г. и беше одраскан от куршум, докато говореше на митинг в Бътлър, Пенсилвания.

Антъни Гулиелми, говорителят на Тайните служби на САЩ, заяви, че мерките за сигурност ще бъдат засилени на бъдещи събития, като същевременно настоя, че мерките "са се доказали като ефективни“.