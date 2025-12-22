IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Шофьор помете хора на тротоар в центъра на Варна, има загинали

Тестът на шофьора за алкохол е отрицателен

22.12.2025 | 15:58 ч. Обновена: 22.12.2025 | 16:43 ч. 26
Снимка: БНТ

Тежка катастрофа в централната част на Варна. Инцидентът е станал на кръстовището между улиците "Дрин" и "Пискюлиев". Сигналът е подаден в 14:42 часа. Две жени са загинали при катастрофата, потвърдиха от полицията в крайморския град.

Трафикът в района е силно затруднен, съобщи БНТ.

Според свидетели след преминаването на светофар, водачът е загубил управление на автомобила и е помел движещите се хора по тротоара, след което се е врязал в търговски обект. Има данни, че водачът минал бързо по ул. "Дрин" на жълт светофар.

От полицията потвърдиха за настъпилото пътно-транспортно произшествие с жертви. Според тях шофьорът на автомобила БМВ е 54-годишен варненец. Той е бил откаран в болница. Тестът за алкохол е дал отрицателен резултат.

"Гледката е ужасна. По пътя има хора на парчета", пишат очевидци във Facebook.

катастрофа Варна хора тротоар
