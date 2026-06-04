Коя е най-новата разкрита жертва на Тед Бънди?

Лора Ан Ейм е открита мъртва през 1974 г. Сега, повече от 50 години по-късно, семейството й най-сетне знае, че убиецът й е бил Тед Бънди.

17-годишното момиче е видяно за последно на Хелоуин през 1974 г., а тялото й е открито по-малко от месец по-късно. Бънди, който изнасилва и убива десетки млади жени и момичета в САЩ между 1974 и 1978 г. и е екзекутиран през 1989 г., някога е бил разглеждан като заподозрян, но случаят в крайна сметка остава неразкрит. Така е до 1 април 2026 г., когато Шерифската служба на окръг Юта (Utah County Sheriff’s Office - UCSO) обявява, че серийният убиец е свързан със смъртта на Ейм.

В изявлението на Шерифската служба на окръг Юта са включени и думи на семейството и приятелите на Ейм, които си спомнят покойната тийнейджърка като "висока, красива, общителна свободна душа, която обичаше заниманията на открито и споделяше страст към ездата, лова и грижата за многобройните си братя и сестри", пише People. Семейството ѝ казва още, че Ейм е била "човек, който намираше радост във всичко, което правеше, и се възползваше максимално от времето със семейството си", се посочва в изявлението.

Но какво в крайна сметка се е случило с Лора Ан Ейм? Ето как ДНК свърза Тед Бънди с убийството й повече от 50 години по-късно.

Последно видяна през октомври 1974 година

Ейм - която е от Феървю, Юта, според The New York Times - е видяна за последно да си тръгва от парти за Хелоуин в окръг Юта вечерта на 31 октомври 1974 година.

Според изявлението на Шерифската служба на окръг Юта свидетели твърдят, че 17-годишното момиче е напуснало партито само за малко, защото искало да купи някои неща от магазин.

Тялото й е открито седмици по-късно

Безжизненото тяло на Ейм е открито на 27 ноември 1974 г. от двама студенти, които били на поход в Деня на благодарността. Властите описват останките на покойната тийнейджърка като захвърлени на няколко метра от магистралата, близо до щатски път 92 в каньона Американ Форк.

Тялото ѝ не само било "вързано, жестоко пребито и без дрехи", но заместник-шерифите установили също, че "за удушаването на Ейм е използван найлонов чорап", се посочва в изявлението. Според властите именно найлоновият чорап в крайна сметка е бил основен фактор за смъртта ѝ.

Тед Бънди е бил заподозрян, но случаят изстива

По-ранни разследвания показват, че тялото на Ейм е било поставено на мястото малко преди да бъде открито през ноември 1974 г., което предполага, че тя е била държана жива няколко дни след изчезването си.

Доказателствата по случая също показвали сходства между вероятната причина за смъртта на Ейм и историята на убийствата на Бънди. Известно е, че той е използвал "всякакви видове измами и тактики, за да примамва жертвите си", гласи изявлението. Според The New York Times Бънди също е живял в Юта през същата година, след като в средата на 1974 г. се премества в Солт Лейк Сити, за да учи право в Университета на Юта (University of Utah).

Когато по-късно е в килията на смъртниците, Бънди устно признава своята вина за смъртта и изчезването на Ейм и други жени, но не дава подробности и не обяснява реалното си участие. По време на признанието на серийния убиец, Шерифският отдел на окръг Юта (Utah County Sheriff’s Department) и Окръжната прокуратура на Юта (Utah County Attorney’s Office) отказват да приемат неговото "устно поемане на отговорност" за убийството на Ейм, тъй като отвореният случай в окръг Юта "не е можел убедително да доведе до осъждането на Бънди" въз основа на доказателствата, с които разполагали, и наличните тогава разследващи научни методи. Имало е и други следи, насочващи към допълнителни заподозрени.

В резултат властите решават да оставят случая отворен, докато разследващите докажат, че Бънди е отговорен за случилото се с Ейм.

ДНК доказателство затваря случая след повече от 50 години

С наближаването на 51-вата годишнина от изчезването на Ейм няколко случая са били преразглеждани като част от задача, свързана с "неразкрити случаи". По случая на Ейм властите стигат до извода, че комбинацията от първоначалните доказателства с нови криминалистични технологии и полицейски методи прави убийството й разкриваемо.

Както се посочва в изявлението, детективи и криминалисти "внимателно са преразгледали и обработили съществуващите доказателства по случая в окръг Юта", търсейки предмети, които вече могат да бъдат използвани отново заради развитието на криминалистиката през последните няколко десетилетия.

"Съществуващите доказателства бяха предадени на Бюрото за криминалистични услуги на Юта (Utah Bureau of Forensic Services), за да можем да използваме различните форми на напреднала криминалистика и експертите в тази област. Резултатите бяха забележителни, тъй като потвърдиха безспорно, че ДНК доказателство, открито по тялото на Лора, удостоверява наличието на ДНК, принадлежащо на Бънди", заявява агенцията в изявлението.

Така случаят е официално приключен. По време на пресконференция на 1 април сестрата на Ейм, Мишел Импала, казва, че вярва, че сестра й би била "наистина щастлива да знае, че случаят е приключен."