Никола Бургазлиев, помел семейство с АТВ-то в Слънчев бряг, отива на съд

Окръжната прокуратура в Бургас предаде на съд Никола Бургазлиев подсъдим за умишлено причиняване смъртта на 35-годишната Христина, тежка телесна повреда на нейния син и средни телесни увреждания на още двама души, съобщиха от държавното обвинение.

Катастрофата стана на 14 август в 13,50 часа в курорта "Слънчев бряг. Тогава Бургазлиев помете с АТВ шестима души на тротоар. В опит да избегне сблъсъка с насрещно движеща се кола, Бургазлиев отклонил електрическото АТВ вдясно и, качвайки се на тротоара, блъснал движещите се там пешеходци - 35-годишната Христина Здравкова и 4-годишното й момченце Мартин, както и двете племеннички на съпруга й Мирослав - на 6 и 12 години. Младежът удря и 49-годишен служител от хотела в близост. По-големият син на Христина, който е на 9 години, е станал очевидец на жестокия сблъсък, но не е пострадал.

Христина почина по-късно в болница.

Бургазлиев е управлявал след употреба на наркотично вещество – тетрахидроканабинол.

Установено е, че управлявайки превозното средство, Бургазлиев е допуснал множество нарушения на правилата за движение по пътищата. В резултат на което е причинил ПТП с преминаващите пешеходци, довело до настъпилия жесток изход.

В средата на февруари магистратите потвърдиха най-тежката мярка за неотклонение за 19-годишния младеж - окончателно оставане в ареста. На 9 февруари защитата на Бургазлиев отново поиска младежът да излезе от ареста, за да завърши средното си образование. Пред окръжните магистрати в Бургас той заяви, че не минава и ден без да съжалява за случилото и помоли да бъде освободен, за да се яви на изпити. Прокуратурата се позова на високата обществена опасност на деянието и посочи че в кръвта на водача е установено наличие на наркотични вещества.

Предстои Окръжен съд-Бургас да нарочи дата и начален час на заседанието по делото.