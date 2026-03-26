Христо Бургазлиев изтеглил 20 хил. паунда преди да се самоубие, парите изчезнаха

Преди да се самоубие с изстрел в главата, поморийският бизнесмен Христо Бургазлиев изтеглил 20 хил. паунда с уговорката, че ще ги обмени. Сумата така и не е намерена, а криминалистите в момента я издирват, съобщават от "24 часа".

Голямата сума пари не е била у него, нито в автомобила, в който бизнесменът се простреля смъртоносно със "Зиг Зауер" на16 март.

Първоначално се смяташе, че Бургазлиев е бил показно убит. Около 15,17 ч. в Първо районно управление е получено съобщение за счупено витринно стъкло на магазин за перилни препарати на ул. "Поп Георги". Непосредствено след това е получено второ съобщение - за открит труп на мъж в купето на "Ауди А8" с бургаска регистрация, паркирано срещу магазина.

Продавачката на търговския обект, чиято витрина е пробита от куршума и клиентка, която в този момент разглеждала препаратите, като по чудо не са ранени. И двете са били в шок, като към о онзи момент са били категорични, че мъж е застрелян на метри от тях.

На място пристига полиция, няколко патрулки отцепват района, а оперативно-следствена група извършва оглед. Тялото на Бургазлиев е открито на шофьорската седалка. До него вдясно са намерени пистолет "Зиг Зауер" и една гилза.

По първоначални данни, които впоследствие се потвърждават от направените експертизи, се установява, че бизнесменът се е прострелял в дясното слепоочие. Проектилът, изстрелян от мощното оръжие, излиза от лявото слепоочие на мъжа и пробива стъклената витрина на магазина за перилни препарати.

Проверка установява, че намереното оръжие е законно притежавано. Според близки до сарафа обичайно пистолетът стоял в касата на валутното му бюро.

Версията за самоубийство се потвърждава и след преглед на записите от няколко камери, монтирани на съседни обекти в района. На тях се вижда как 30 минути преди самоубийството Христо Бургазлиев влиза в автомобила си и остава в него през цялото време. Той нито за миг не отваря някой прозорец или врата. През този половин час никой не се доближава до аудито на помориеца, показват видеозаписите.

Все още не е ясно дали и с кого е говорил помориецът по телефона в последните 30 минути от живота си. Предстои разследващите да поискат разрешение от съда за предоставяне на трафични данни, установи репортерска проверка.

57-годишният Христо Бургазлиев е един от пионерите в бизнеса с валутни бюра по морето още от зората на демокрацията. Държи верига от чейнч бюра заедно със своя съдружник Николай Андреев, по-известен като Доктора, също помориец.

Двамата се впускат и в строителния бизнес, като изкупуват апетитни парцели край морето, но след няколко реализирани обекта между тях възникват конфликти, които ескалират и се стига до съдебни дела. Част от тях все още не са приключили.

Някогашните партньори се разделят, като според осведомени голяма част от бизнеса е преминала в ръцете на Доктора, който по образование е ветеринарен лекар.

През последните години Бургазлиев се занимава основно с валутното си бюро на ул. "Св. св. Кирил и Методий" в центъра на Бургас, съвсем близо до лобното му място. Той е едноличен собственик на "Файн 777" – фирмата, чрез която го стопанисва.

Бургазлиев е председател на ОФК "Поморие", самият той е бивш футболист, както и шеф на УС на "Джет клуб" - Поморие, свързан с развиване, популяризиране и утвърждаване на морското ветроходство и водните спортове.