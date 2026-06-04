Панев за задържането на Мавродиев: Вероятно е имало чадър над напусналите България

Бившият директор на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев е задържан в Белград.

"Вероятно чадър е имало над всички, които напуснаха България малко преди да се появи заповедта за ареста им. Бягат в Сърбия - все държави, с които нямаме споразумение за екстрадиция. Оста Будапеща - Белград - София се разпада. Орбан падна, Борисов също и неговите контакти се разпадат един по един. Ще видим какво ще стане с Вучич", заяви депутатът от "Демократична България" Владислав Панев в "Денят ON AIR".

Случаят "Мавродиев"

Панев коментира и казуса със Стоян Мавродиев, свързан с отпуснатите 150 млн. лева на Румен Гайтански - Вълка.

"Мавродиев беше в центъра със случая за 150 млн. лева, които е отпуснал на Румен Гайтански - Вълка. Над 140 млн. лв. е чистата печалба за Вълка. Сега става ясно от показанията на Гайтански, че част от тези 150 млн. лв. са били за Ахмед Доган. Показанията са давани по времето на Главчев. Гайтански получава парите чисти наготово. Преди 10 години стойността на парите беше по-различна", допълни депутатът пред Bulgaria ON AIR.

Свръхдефицитът и отговорността

Според Панев отговорност за свръхдефицита носят всички управлявали от периода на COVID-19 насам.

"Когато защитим дребните производители от веригите да не им изкупуват продукцията евтино, това не намалява цените. Верният ход е да се намали бюджетният дефицит. Парите не остават в България, защото конкурентоспособността на икономиката е намаляла. Трябва да видим бюджета и доколко ще има мерки за потискане на бюджетния дефицит. Ситуацията с финансите е лоша, не е фатална", посочи той.

По думите му по време на бюджетната процедура се събира информация от всички ведомства, които подават силно завишени сметки.

Коментар за особения управител на "Лукойл"

Панев коментира и темата за особения управител на "Лукойл".

"Бащата на Евгени Симеонов е бил депутат от ДПС от 2017 г. до 2021 г. и е приятел на Румен Радев. Не ми вдъхва доверие, че този човек има нужната компетенция да управлява такова предприятие", обясни депутатът от ДБ.