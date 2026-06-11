IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Днес | 55

Рецидивист опита да убие с нож мъж в "Студентски град"

Вече е привлечен като обвиняем

11.06.2026 | 12:30 ч. 7
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Прокуратурата привлече като обвиняем М. М. за тежко престъпление. На 9 юни, около 20:00 часа в "Студентски град" в София, той направил опит да убие мъж като му нанесъл три удара с нож по тялото.

При атаката той забил ножа в областта на лявото слепоочие и две прободни рани в областта над десния бъбрек. Пострадалият е успял да избяга и му е оказана своевременна медицинска помощ. 

Деянието е извършено в условията на опасен рецидив, след като М. М. е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на наказание лишаване от свобода, което изтърпял на 6 януари, съобщиха от прокуратурата.

С постановление на наблюдаващия прокурор М. М. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои утре, 12 юни, СГП да внесе в Софийски градски съд искане за вземане на мярка за неотклонение задържане под стража спрямо обвиняемия.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

софия Стидентски град опит за убийство
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem