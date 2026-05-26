Язовир "Александър Стамболийски" продължава да прелива ВИДЕО

Обстановката във Великотърновско вече се нормализира

26.05.2026 | 09:33 ч. 2

Видео: БГНЕС

Продължава да прелива язовир „Александър Стамболийски“. Към момента най-големият язовир във Великотърновска област прелива с около 50 сантиметра.

В неделя водоемът преливаше със 195 куб.м./секунда.

Язовирът е собственост на „Напоителни системи“ ЕАД.

След обявеното бедствено положение в областта заради тежките наводнения от 23 май, обстановката вече се нормализира. Няма опасност от наводнения на земеделски площи и населени места. Обстановката в общините Павликени и Сухиндол е спокойна. Следи се и нивото на река Росица, за която няма основание за тревога. 

