Спасиха жена, влязла за нощно къпане в язовир в плевенския парк "Кайлъка"

50-годишната жена е надценила силите си

26.05.2026 | 12:01 ч. 2
Снимка: архив, БГНЕС

Жена е спасена от водите на един от язовирите в парк „Кайлъка“ след късно вечерно къпане, съобщиха от МВР в Плевен.

Жената е на 50 години. Тя влязла да се къпе в язовира около 21:30 ч. снощи, но не успяла сама да излезе на брега. По първоначална информация е надценила силите си, а ниските температура на водата допълнително затруднили ситуацията, посочват от полицията.

Граждани подали сигнал в 21:34 ч. На място незабавно е изпратен полицейски екип на Първо Районно управление в Плевен, а малко по-късно се включили и служители на районната служба за пожарна безопасност. 

Допълнително затруднение на спасителите създал трудният и пресечен релеф около язовира, както и ограничената видимост през нощта. Въпреки сложната обстановка жената била извадена от водата в добро състояние. Няма опасност за живота ѝ, допълват от пресцентъра на полицията.

От ОД на МВР напомнят гражданите да бъдат внимателни при къпане в неохраняеми водоеми през тъмната част на денонощието, особено при студена вода и труднодостъпни терени около бреговете. Според спасителите подобни ситуации могат да станат изключително опасни за минути.

 

