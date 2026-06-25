16 души ще се сбогуват с круиза след като си спретнаха масов бой (ВИДЕО)

16 души, тръгнали на ваканция, получиха забрана да пътуват с Carnival Cruises след масов бой на опашката за митническа проверка във Флорида в понеделник.

Сбиването, което бързо прерасна в истински хаос, включвало повече от дузина души - мъже и жени, които си разменяли безразборни удари. На кадри, разпространени в социалните мрежи, се вижда как ограничителни колчета и куфари летят във всички посоки на митнически пункт в окръг Маями-Дейд.

Местните власти съобщиха пред Daily Mail, че мелето е избухнало между две враждуващи семейства.

Няма арестувани и не са повдигнати обвинения, но 16 души са включени в списъка на Carnival с пътници, на които е забранено да се качват на круизни кораби, съобщиха от компанията пред изданието.

"Мисля да прескоча опашката", пошегува се един от очевидците, докато наблюдавал вихрушката от тела и юмруци.

Това е вторият голям бой, свързан с круизната компания, за последните два месеца. През май две жени бяха обвинени в нападение, след като се сбиха на борда на кораб на Carnival, който се връщал към Алабама, съобщи Fox. Според съдебни документи, 51-годишната Лиса Хорас и 58-годишната Тоня Нелсън започнали да си разменят шамари, след като едната обвинила другата, че е застанала на грешната опашка.

"Просто съжалявам, че сме тук", каза Нелсън пред съдията по време на съдебно заседание, цитирана от New York Post.

Carnival Cruises привлича разнообразни туристи с бюджетни круизи в Карибския басейн, чиито цени започват от под 200 долара на човек, според сайта на компанията.