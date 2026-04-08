Масов бой между две ромски фамилии в Хасково

Фамилиите имат и предишни спречквания

08.04.2026 | 08:16 ч.
БГНЕС

След масов бой между две враждуващи ромски фамилии в Хасково са задържани седем души. Двама мъже и възрастна жена са пострадали в мелето.

Скандалът и разправията са станали в хасковския квартал “Орфей“.  Дългогодишна вражда, много предишни сбивания и дори убийство, са дългата предистория на масовия бой и погром над кола пред жилищния блок в Хасково.

Според собственичката на пострадалия автомобил - Севджан Мехмедали, ромската фамилия, която е предизвикала скандала и потрошила колата ѝ, се самонастанила преди време в необитаема къща наблизо. Създавали много  проблеми не само на нея и близките ѝ, но и на целия блок.

Били конфликтни, не работели, прехранвали се с кражби. Многократно се биели с нейните роднини, както и с други комшии. Според Севджан, в историята на конфликта между двете фамилии преди време е имало и други сблъсъци, дори се е стигнало до убийство. Тя твърди, че близка на един от вандалите, потрошили колата ѝ вчера, преди време е наръгала с нож и убила чичо ѝ.

В същия район в понеделник е имало и друг кървав бой, който завърши с двама прободени мъже. / БГНЕС

