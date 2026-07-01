Мъж е задържан след пожар, изпепелил 50 дка суха трева в Плевенско

45-годишен мъж е задържан като съпричастен към палеж на пасище в землището на плевенското село Крушовица, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Плевен.

Сигналът за запаленото пасище в местността "Баластриерата" е получен вчера около 12:05 ч. в полицията в Долни Дъбник. На място са изпратени екипи на пожарната и полицията.

При огледа е установено, че пасището се намира на изхода на селото в посока Садовец и е с площ около 100 дка. Огънят е унищожил около 50 дка суха трева.

За случая са уведомени дежурен разследващ полицай и дежурен прокурор от Районната прокуратура в Плевен. След оперативни действия е задържан 45-годишен мъж, за когото полицията съобщава, че е съпричастен към палежа. Работата по случая продължава.

През изминалото денонощие огнеборците в Плевенско са потушили седем пожара в отпадъци, сухи треви и нискостеблена растителност. Те са регистрирани в землищата на селата Крушовица, Мечка и Брест, на улица "Карлово" в Плевен и в Червен бряг. По данни на полицията причината за произшествията е небрежност при боравене с открит огън.

Общо 113 пожара са потушени в страната за последното денонощие, съобщиха от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" на МВР. При инцидентите няма пострадали. Пожарите с материални щети са 18, като осем от тях са били в жилищни сгради.